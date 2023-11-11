«Бохум» не смог дожать «Кёльн»

В субботу в чемпионате Германии играли «Бохум» и «Кёльн», команды с худшей атакой. У хозяев был большой перевес, но он не позволил победить. Мориц-Брони Квартенг мог открывать счет, но голкипер сыграл превосходно. На 25-й минуте Лукас Дашнер открыл счет на добивании. После перерыва Дейви Зельке из пределов штрафной послал мяч в сетку - 1:1. На экваторе второго тайма Дашнер едва не оформил дубль - попадание в штангу. Да и Зельке был близок к успеху, но голкипер на месте.
«Бохум» вышел на чистое 14-е место, «козлы» - последние.
Протокол игры
|(1:0) Дашнер Лукас25'
|54'Зельке Дейви (1:1)
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан•Машович Эрхан• 40'Шлоттербек Кевен•Бернардо Фернандес• 90'Дашнер Лукас 77'81' (Фёрстер Филипп (81') •Патрик Остерхаге•Штёгер Кевин•Асано Такума81' (Пасьенса Гонсало (81') •Хофманн Филипп 33'81' (Брошински Мориц (81') •Квартенг Мориц-Брони69' (Антви-Аджей Кристофер (69')
Швебе Марвин•Карстенсен Расмус75' (Шмиц Бенно (75') •Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Хайнц Доминик•Мартель Эрик•Кайнц Флориан•Вальдшмидт Лука75' (Тиггес Штеффен (75') •Ут Марк58' (Тилманн Ян (58') • 89'Майна Линтон88' (Алиду Фариде (88') •Зельке Дейви
11 ноября. Стадион "Воновия Рурштадион".
Бан пользователя