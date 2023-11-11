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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бохум» не смог дожать «Кёльн»

11 Ноября 2023 • 22:26 Комментировать
Бохум
1:1
Кёльн
окончен

В субботу в чемпионате Германии играли «Бохум» и «Кёльн», команды с худшей атакой. У хозяев был большой перевес, но он не позволил победить. Мориц-Брони Квартенг мог открывать счет, но голкипер сыграл превосходно. На 25-й минуте Лукас Дашнер открыл счет на добивании. После перерыва Дейви Зельке из пределов штрафной послал мяч в сетку - 1:1. На экваторе второго тайма Дашнер едва не оформил дубль - попадание в штангу. Да и Зельке был близок к успеху, но голкипер на месте.

«Бохум» вышел на чистое 14-е место, «козлы» - последние.

Протокол игры  
Бохум1:1Кёльн
(1:0) Дашнер Лукас25'  
  54'Зельке Дейви (1:1)
Риман МануэльГамбоа КристианМашович Эрхан  40'Шлоттербек КевенБернардо Фернандес  90'Дашнер Лукас  77' 81' (Фёрстер Филипп ( 81') Патрик ОстерхагеШтёгер КевинАсано Такума 81' (Пасьенса Гонсало ( 81') Хофманн Филипп  33' 81' (Брошински Мориц ( 81') Квартенг Мориц-Брони 69' (Антви-Аджей Кристофер ( 69')
Запасные: Пасслак ФеликсТиде НикласОерманн ТимВиттек МаксимилианЛоосли Ноа
Швебе МарвинКарстенсен Расмус 75' (Шмиц Бенно ( 75') Хюберс ТимоШабо ЮлианХайнц ДоминикМартель ЭрикКайнц ФлорианВальдшмидт Лука 75' (Тиггес Штеффен ( 75') Ут Марк 58' (Тилманн Ян ( 58'  89') Майна Линтон 88' (Алиду Фариде ( 88') Зельке Дейви
Запасные: Килиан ЛукаГусенбашич ДенисКеббинг МаттиасОлесен МатиасПакарада Леарт
11 ноября. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Кёльн

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​Бохум — Кёльн: прогноз и ставка на матч Германии — 11 ноября 2023
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