«Бохум» не смог дожать «Кёльн»

В субботу в чемпионате Германии играли «Бохум» и «Кёльн», команды с худшей атакой. У хозяев был большой перевес, но он не позволил победить. Мориц-Брони Квартенг мог открывать счет, но голкипер сыграл превосходно. На 25-й минуте Лукас Дашнер открыл счет на добивании. После перерыва Дейви Зельке из пределов штрафной послал мяч в сетку - 1:1. На экваторе второго тайма Дашнер едва не оформил дубль - попадание в штангу. Да и Зельке был близок к успеху, но голкипер на месте.

«Бохум» вышел на чистое 14-е место, «козлы» - последние.