Маттеус: «Кейн побьёт рекорд Левандовски, если не получит травму»

Знаменитый немецкий экс-футболист Лотар Маттеус считает, что у Гарри Кейна отличные шансы стать рекордсменом Бундеслиги.

Английский форвард отметился 17 мячами, проведя всего 11 матчей в чемпионате Германии за «Баварию». Рекорд Бундеслиги по забитым голам принадлежит Роберту Левандовски – он отличился 41 раз в сезоне-2020/21.

«Я готов сделать прогноз уже сейчас. Кейн обязательно побьёт рекорд Левандовски по голам за сезон, если не получит серьёзную травму», – высказался на Sky Sports Маттеус.

В общей сложности в активе Гарри Кейна 21 взятие ворот и семь голевых передач в 16 матчах за коллектив Томаса Тухеля во всех турнирах.