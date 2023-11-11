Кейн: «Смогу ли я побить рекорд Левандовски? Хороший вопрос»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о своих достижениях.

Англичанин отметился 21 голом в 16 матчах за «Баварию» во всех турнирах. В Бундеслиге на счету Кейна уже 17 забитых мячей при 11 проведённых встречах. Рекордный показатель – 41 гол Роберта Левандовски в сезоне-2020/21.

«Могу ли я побить рекорд Левандовски? Хороший вопрос. Вероятно, меня будут спрашивать об этом на протяжении всего сезона. Но впереди ещё долгий путь», – цитирует Bayern & Germany 30-летнего футболиста, перешедшего из «Тоттенхэма» в августе.

В сегодняшнем матче против «Хайденхайма» (4:2) Гарри Кейн отметился дублем.