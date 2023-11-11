«Не тому дали «Золотой мяч» – соцсети о дубле Кейна за «Баварию»

Пользователи Интернета в восторге от игры Гарри Кейна за «Баварию». В очередном матче чемпионата Германии «Бавария» со счётом 4:2 обыграла «Хайденхайм», а Кейн оформил дубль.

- Молодец! Такими темпами ты должен забить 50 голов в Бундеслиге в этом сезоне, – прокомментировал любитель футбола;

- Не тому дали «Золотой мяч» – добавил другой болельщик;

- Продолжай выжигать! – подметил фанат;

- Сумасшедший нападающий! – оставил пост болельщик «Баварии»;

- Неудержимый… – написал пользователь соцсети.

В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет в гостях против «Кёльна». Матч состоится 24 ноября.