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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нойер повторил рекорд Маттеуса и Вотавы

11 Ноября 2023 • 19:42 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

В одиннадцатом туре немецкого чемпионата мюнхенская «Бавария» принимала дома «Хайденхайм» и уверенно выиграла поединок со счетом 4:2. Для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера это была первая победа над «Хайденхаймом» в силу того, что клуб доселе в Бундеслиге просто не выступал.

Этот клуб стал 36-м, над которым Нойер праздновал победу в рамках Бундеслиги. Это - повторение рекорда немецкого чемпионата, который Нойер удерживает совместно с Лотаром Маттеусом и Мирославом Вотавой.

В следующем, двенадцатом туре немецкого чемпионата «Баварии» придется сыграть на выезде с «Кельном», это случится двадцать четвертого ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Лотар Маттеус Хайденхайм Мирослав Вотава ещё теги

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