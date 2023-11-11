​Нойер повторил рекорд Маттеуса и Вотавы

В одиннадцатом туре немецкого чемпионата мюнхенская «Бавария» принимала дома «Хайденхайм» и уверенно выиграла поединок со счетом 4:2. Для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера это была первая победа над «Хайденхаймом» в силу того, что клуб доселе в Бундеслиге просто не выступал.

Этот клуб стал 36-м, над которым Нойер праздновал победу в рамках Бундеслиги. Это - повторение рекорда немецкого чемпионата, который Нойер удерживает совместно с Лотаром Маттеусом и Мирославом Вотавой.

В следующем, двенадцатом туре немецкого чемпионата «Баварии» придется сыграть на выезде с «Кельном», это случится двадцать четвертого ноября.