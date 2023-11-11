«Аугсбург» и «Хоффенхайм» разошлись миром

«Аугсбург» и «Хоффенхайм» провели на равных матч 11-го тура чемпионата Германии. Гости начали агрессивнее и открыли счет на экваторе первого тайма, когда Ваут Вегхорст забил головой. Тут же арбитр поставил пенальти в другие ворота, но ВАР его отменил. «Аугсбург» отыгрался и без судейской помощи. На 53-й минуте Эрмедин Демирович прицельно попал из-за пределов штрафной - 1:1.

«Хоффенхайм» остается шестым, соперник - делит девятое место.