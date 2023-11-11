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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» и «Хоффенхайм» разошлись миром

11 Ноября 2023 • 19:39 Комментировать
Аугсбург
1:1
Хоффенхайм

«Аугсбург» и «Хоффенхайм» провели на равных матч 11-го тура чемпионата Германии. Гости начали агрессивнее и открыли счет на экваторе первого тайма, когда Ваут Вегхорст забил головой. Тут же арбитр поставил пенальти в другие ворота, но ВАР его отменил. «Аугсбург» отыгрался и без судейской помощи. На 53-й минуте Эрмедин Демирович прицельно попал из-за пределов штрафной - 1:1.

«Хоффенхайм» остается шестым, соперник - делит девятое место.

Протокол игры  
Аугсбург1:1Хоффенхайм
  23'Вегхорст Ваут (0:1)
(1:1) Демирович Эрмедин53'  
Дамен ФиннГумни РобертГоувелеув ДжеффриУдуохаи Феликс  44'Педерсен Мадс 76' (Иаго Лопес ( 76') Реджбекай ЭлвисДорш НикласЙенсен Фредрик 82' (Мбабу Кевин ( 82') Демирович Эрмедин 90' (Михель Свен ( 90') Варгас Рубен 76' (Энгельс Арне ( 76') Титц Филлип 90' (Бельо Дион Дрене ( 90')
Запасные: Окугава МасаяБрайтхаупт ТимКоубек ТомашБауэр Максимилиан
Бауманн ОливерКабак ОзанФогт КевинАкпогума Кевин  76'Бебу Ила 70' (Крамарич Андрей ( 70') Стах АнтонБюльтер МариусБеккер Финн 70' (Юстван Юлиан ( 70') Прёмель Гриша  56'Вегхорст ВаутБейер Максимилиан 90' (Конте Бамбасе ( 90')
Запасные: Бишоф ТомСалаи АттилаСамассеку ДиадиФилипп ЛукаБрукс ДжонТохумджу Умут
11 ноября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Хоффенхайм

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