«Аугсбург» и «Хоффенхайм» разошлись миром

«Аугсбург» и «Хоффенхайм» провели на равных матч 11-го тура чемпионата Германии. Гости начали агрессивнее и открыли счет на экваторе первого тайма, когда Ваут Вегхорст забил головой. Тут же арбитр поставил пенальти в другие ворота, но ВАР его отменил. «Аугсбург» отыгрался и без судейской помощи. На 53-й минуте Эрмедин Демирович прицельно попал из-за пределов штрафной - 1:1.
«Хоффенхайм» остается шестым, соперник - делит девятое место.
Протокол игры
|23'Вегхорст Ваут (0:1)
|(1:1) Демирович Эрмедин53'
Дамен Финн•Гумни Роберт•Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс• 44'Педерсен Мадс76' (Иаго Лопес (76') •Реджбекай Элвис•Дорш Никлас•Йенсен Фредрик82' (Мбабу Кевин (82') •Демирович Эрмедин90' (Михель Свен (90') •Варгас Рубен76' (Энгельс Арне (76') •Титц Филлип90' (Бельо Дион Дрене (90')
Бауманн Оливер•Кабак Озан•Фогт Кевин•Акпогума Кевин• 76'Бебу Ила70' (Крамарич Андрей (70') •Стах Антон•Бюльтер Мариус•Беккер Финн70' (Юстван Юлиан (70') •Прёмель Гриша• 56'Вегхорст Ваут•Бейер Максимилиан90' (Конте Бамбасе (90')
11 ноября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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