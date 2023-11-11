«Бавария» установила новый рекорд Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» продолжает обновлять книгу рекордов немецкого чемпионата Бундеслиги - она обыграла в субботу «Хайденхайм» со счетом 4:2 и довели до 42 голов количество своих мячей в нынешнем сезоне, то есть за одиннадцать туров. Как оказалось, это рекордная результативность для это стадии немецкого чемпионата, еще никто никогда ранее к одиннадцатому туру не забивал сорок два гола.

В следующем туре гегемону немецкого футбола предстоит сыграть в гостях с «Кельном», эта игра пройдет двадцать четвертого ноября в рамках двенадцатого тура. Напомним, что «Бавария» является действующим чемпионом страны.