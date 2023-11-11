​Кобель – первый за 10 лет вратарь «Боруссии», отбивший пенальти в Бундеслиге

В субботу дортмундская «Боруссия» потерпела поражение в гостевом матче Бундеслиги против «Штутгарта». В начале игры в ворота «шмелей» был назначен пенальти за фол голкипера Грегора Кобеля. Стаж ворот «Боруссии» исправил свою ошибку, отбив удар Криса Фюриха с одиннадцати метров.

Как сообщает Opta, Кобель стал первым за 10 лет вратарём «Боруссии», отбившим пенальти в матче Бундеслиги. В прошлый раз это делал Роман Вайденфеллер в октябре 2013 года.

В промежутках между этими сэйвами в ворота «Боруссии» назначалось 37 пенальти: 36 были реализованы, а ещё в одном случае бьющий не попал в створ.