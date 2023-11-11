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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Кобель – первый за 10 лет вратарь «Боруссии», отбивший пенальти в Бундеслиге

11 Ноября 2023 • 19:35 Комментировать
Штутгарт
2:1
Боруссия Д
окончен

В субботу дортмундская «Боруссия» потерпела поражение в гостевом матче Бундеслиги против «Штутгарта». В начале игры в ворота «шмелей» был назначен пенальти за фол голкипера Грегора Кобеля. Стаж ворот «Боруссии» исправил свою ошибку, отбив удар Криса Фюриха с одиннадцати метров.

Как сообщает Opta, Кобель стал первым за 10 лет вратарём «Боруссии», отбившим пенальти в матче Бундеслиги. В прошлый раз это делал Роман Вайденфеллер в октябре 2013 года.

В промежутках между этими сэйвами в ворота «Боруссии» назначалось 37 пенальти: 36 были реализованы, а ещё в одном случае бьющий не попал в створ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Грегор Кобель

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