«Дармштадт» и «Майнц» сыграли пусто:пусто

В матче 11-го тура Бундеслиги встретились аутсайдеры, «Дармштадт» и «Майнц». Хозяева почти не били по воротам, а противник лишь раз попал в створ. Лишь на 90-й минуте был создан реально острый момент, но Марвин Мелем не реализовал шанс. Закономерная ничья в итоге. Гости занимают третье место с конца, соперник набрал на один балл больше.
Протокол игры
Шуэн Марсель•Циммерман Кристоф•Мюллер Янник•Кларер Кристоф• 69'Бадер Маттиас•Скарке Тим83' (Хонзак Матиас (83') •Франич Бартол• 90'Мелем Марвин•Нюрнбергер Фабиан•Пфайффер Лука61' (Хорнби Фрэйзер (61') • 73'Вильхельмссон Оскар83' (Сейдель Аарон (83')
Центнер Робин• 57'Ван дер Берг Сепп• 35'Кор Доминик• 60'Лайч Максим•Да Коста Данни•Мвене Филлипп72' (Каси Антони (72') •Баррейро Леандро•Краусс Том86' (Баркок Аймен (86') •Онисиво Карим•Чхэ-Сон Ли II•Ажорк Людовик66' (Груда Брайан (66')
11 ноября. Стадион "Merck-Stadion am Boellenfalltor".
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