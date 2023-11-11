«Дармштадт» и «Майнц» сыграли пусто:пусто

В матче 11-го тура Бундеслиги встретились аутсайдеры, «Дармштадт» и «Майнц». Хозяева почти не били по воротам, а противник лишь раз попал в створ. Лишь на 90-й минуте был создан реально острый момент, но Марвин Мелем не реализовал шанс. Закономерная ничья в итоге. Гости занимают третье место с конца, соперник набрал на один балл больше.