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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сенсационный Гирасси вышел на замену и забил победный: «Штутгарт» добил «Боруссию», закрепившись на третьем месте

11 Ноября 2023 • 19:29 Комментировать
Штутгарт
2:1
Боруссия Д
окончен

«Штутгарт» и «Боруссия» сыграли в рамках чемпионата Германии по футболу. Матч 11-го тура Бундеслиги состоялся 11 ноября на стадионе «Мерседес Арена».

Протокол игры  
Штутгарт2:1Боруссия Д
  36'Фюллькруг Никлас (0:1)
(1:1) Ундав Дениз42'  
(2:1) Гирасси Серу83'  
Нюбель АлександрАнтон ВальдемарЗагаду Дан-АксельИто ХирокиМиттельштедт Максимилиан 88' (Стеригу Леонидас ( 88') Левелинг Джейми 66' (Гирасси Серу ( 66') Каразор Атакан  59'Штиллер АнджелоФюрих Крис 67' (Вагноман Жоша ( 67') Мийо Энцо 88' (Чжон Ву-Ён ( 88') Ундав Дениз  15' 76' (Мвумпа Силас ( 76')
Запасные: Штенцель ПаскальХарагути ГенкиРуо АнтониБредлов Фабиан
Кобель Грегор  10'Зюле НикласХуммельс Матс 28' (Бенсебаини Рами ( 28') Шлоттербек НикоРюэрсон ЮлианНмеча Феликс 63' (Рейна Джованни ( 63') Эзкан СалихЗабитцер Марсель  49'Адейеми Карим  15' 46' (Мален Дониэлл ( 46') Фюллькруг Никлас 77' (Мукоко Юссуфа ( 77') Брандт Юлиан 46' (Ройс Марко ( 46')
Запасные: Вольф МариусМайер Александер IIАллер СебастьянБайно-Гиттенс Джейми
11 ноября.

 

Давно уже матч с участие «Штутгарта» не был центральным в туре немецкого чемпионата, но игра против «Боруссии» была битвой претендентов на медали. Да, «Байер» и «Бавария» в этом сезоне кажутся недосягаемыми, но «Штутгарт» с Дортмундом точно поборются, не зря занимают третье и четвёртое место соответственно. Для хозяев главной новостью стало возвращение после травмы лучшего форварда этого розыгрыша Бундеслиги – Серу Гирасси, забившего 14 голов за 8 матчей. Правда, вместе с Силасом Вамангутикой он начал матч на скамейке запасных.

А сами «швабы» начали с владения и пристрелочных дальних ударов. «Боруссия» вообще никуда не торопилась, смотрела за происходящими событиями, оценивала силу соперника. И такая тактика себя не оправдала – разрезающая передача прошла на Ундава, тот вывалился на голкипера и был просто скошен Кобелем. Пенальти и жёлтая карточка Грегору. И всё бы хорошо, вот только Кобель прыгнул именно в тот угол, в который пробил Фюрих, удар парировал, а затем ещё и вынес на угловой.

Расстрел Кобеля продолжился и далее. Мийо легко продрался по флангу, разыграл «стеночку» и протолкнул на Левелинга, который не переиграл голкипера ударом с 10 метров. Справа прибежал Каразор и прострелил, по очереди били с отскока Ундав и Левелинг – опять выручил Дортмунд голкипер, а добивание Мийо ещё принял на себя Хуммельс. Каким-то чудом выстояла «Боруссия», не пропустила, а перед перерывом сработало главное футбольное правило.

Юлиан Брандт начертил отличную передачу из центра, Рюэрсон убежал по краю и прострелил, а Фюллькруг замкнул в касание – 0:1. Но и справедливость тоже не дремала. Явно наиграли на гол «швабы», быстро сравнявшие счёт. Всё-таки добились своего Ундав и Левелинг. Джейми открылся на заброс между двумя защитниками и покатил поперёк, а набежавший Дениз расстрелял Кобеля – 1:1.

Обмен ударами продолжился во втором тайме. В очередной раз провалилась оборона Дортмунда, Ундав разрезал штрафную площадь передачей на Фюриха, но тот пробил мимо дальнего угла. В ответ шальной удар Забитцера и рикошет от спины защитника направляют мяч в штангу ворот Нюбеля. А в середине второго тайма ещё и Серу Гирасси появляется, «Штутгарт» твёрдо намерен вырвать победу.  И он её добился.

Другой свежий форвард Силас Вамангутика ворвался в штрафную площадь и был сбит Грегором Кобелем, второй пенальти привёз голкипер. На сей раз исправиться он не сумел, Серу Гирасси с 11 метров пробил сильно в угол – 2:1. Это уже 15-й гол форварда за 9 матчей! Он и стал решающим – «Штутгарт» побеждает «Боруссию» и закрепляется на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Штутгарт

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