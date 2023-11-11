Сенсационный Гирасси вышел на замену и забил победный: «Штутгарт» добил «Боруссию», закрепившись на третьем месте

«Штутгарт» и «Боруссия» сыграли в рамках чемпионата Германии по футболу. Матч 11-го тура Бундеслиги состоялся 11 ноября на стадионе «Мерседес Арена».

Давно уже матч с участие «Штутгарта» не был центральным в туре немецкого чемпионата, но игра против «Боруссии» была битвой претендентов на медали. Да, «Байер» и «Бавария» в этом сезоне кажутся недосягаемыми, но «Штутгарт» с Дортмундом точно поборются, не зря занимают третье и четвёртое место соответственно. Для хозяев главной новостью стало возвращение после травмы лучшего форварда этого розыгрыша Бундеслиги – Серу Гирасси, забившего 14 голов за 8 матчей. Правда, вместе с Силасом Вамангутикой он начал матч на скамейке запасных.

А сами «швабы» начали с владения и пристрелочных дальних ударов. «Боруссия» вообще никуда не торопилась, смотрела за происходящими событиями, оценивала силу соперника. И такая тактика себя не оправдала – разрезающая передача прошла на Ундава, тот вывалился на голкипера и был просто скошен Кобелем. Пенальти и жёлтая карточка Грегору. И всё бы хорошо, вот только Кобель прыгнул именно в тот угол, в который пробил Фюрих, удар парировал, а затем ещё и вынес на угловой.

Расстрел Кобеля продолжился и далее. Мийо легко продрался по флангу, разыграл «стеночку» и протолкнул на Левелинга, который не переиграл голкипера ударом с 10 метров. Справа прибежал Каразор и прострелил, по очереди били с отскока Ундав и Левелинг – опять выручил Дортмунд голкипер, а добивание Мийо ещё принял на себя Хуммельс. Каким-то чудом выстояла «Боруссия», не пропустила, а перед перерывом сработало главное футбольное правило.

Юлиан Брандт начертил отличную передачу из центра, Рюэрсон убежал по краю и прострелил, а Фюллькруг замкнул в касание – 0:1. Но и справедливость тоже не дремала. Явно наиграли на гол «швабы», быстро сравнявшие счёт. Всё-таки добились своего Ундав и Левелинг. Джейми открылся на заброс между двумя защитниками и покатил поперёк, а набежавший Дениз расстрелял Кобеля – 1:1.

Обмен ударами продолжился во втором тайме. В очередной раз провалилась оборона Дортмунда, Ундав разрезал штрафную площадь передачей на Фюриха, но тот пробил мимо дальнего угла. В ответ шальной удар Забитцера и рикошет от спины защитника направляют мяч в штангу ворот Нюбеля. А в середине второго тайма ещё и Серу Гирасси появляется, «Штутгарт» твёрдо намерен вырвать победу. И он её добился.

Другой свежий форвард Силас Вамангутика ворвался в штрафную площадь и был сбит Грегором Кобелем, второй пенальти привёз голкипер. На сей раз исправиться он не сумел, Серу Гирасси с 11 метров пробил сильно в угол – 2:1. Это уже 15-й гол форварда за 9 матчей! Он и стал решающим – «Штутгарт» побеждает «Боруссию» и закрепляется на третьем месте.