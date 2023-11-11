«Бавария» забила 4 мяча в ворота «Хайденхайма»

В 11-м туре чемпионата Германии «Бавария» принимала новичков из «Хайденхайма». Фаворит доминировал, но едва не упустил победу. В стартовом отрезке Гарри Кейн получил передачу от Лероя Сане и обводящим ударом поразил цель. Сане и сам мог забивать, но все же не попал в правый нижний угол ворот. В конце тайма Кейн отличился ударом головой после подачи с корнера в район 11-метровой отметки - 2:0.

В середине второго тайма Тим Кляйндинст отыграл один мяч, замкнув прострел на грани офсайда. Тут же Ян-Никлас Бесте сыграл в отборе после передачи Мануэля Нойера и расстрелял ворота - 2:2. Довольно быстро мюнхенцы исправились - голкипер парировал удар Сане, а Рафаэл Геррейру добил почти в пустые ворота. Эрик Чупо-Мотинг ударом головой поставил точку - 4:2.

Мюнхенцы подвинули «Байер» с первого места, противник - 12-й.