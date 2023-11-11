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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» забила 4 мяча в ворота «Хайденхайма»

11 Ноября 2023 • 19:25 Комментировать
Бавария
4:2
Хайденхайм
окончен

В 11-м туре чемпионата Германии «Бавария» принимала новичков из «Хайденхайма». Фаворит доминировал, но едва не упустил победу. В стартовом отрезке Гарри Кейн получил передачу от Лероя Сане и обводящим ударом поразил цель. Сане и сам мог забивать, но все же не попал в правый нижний угол ворот. В конце тайма Кейн отличился ударом головой после подачи с корнера в район 11-метровой отметки - 2:0.

В середине второго тайма Тим Кляйндинст отыграл один мяч, замкнув прострел на грани офсайда. Тут же Ян-Никлас Бесте сыграл в отборе после передачи Мануэля Нойера и расстрелял ворота - 2:2. Довольно быстро мюнхенцы исправились - голкипер парировал удар Сане, а Рафаэл Геррейру добил почти в пустые ворота. Эрик Чупо-Мотинг ударом головой поставил точку - 4:2.

Мюнхенцы подвинули «Байер» с первого места, противник - 12-й.

Протокол игры  
Бавария4:2Хайденхайм
(1:0) Кейн Гарри14'  
(2:0) Кейн Гарри44'  
  67'Кляйндинст Тим (2:1)
  70'Бесте Ян-Никлас (2:2)
(3:2) Геррейру Рафаэл72'  
(4:2) Чупо-Мотинг Эрик85'  
Нойер МануэльМазрауи Нуссаир  3'Упамекано Дайо 61' (Чупо-Мотинг Эрик ( 61') Мин-Чжэ КимСарр БунаЛаймер КонрадПавлович Александр 76' (Дэвис Альфонсо ( 76') Гнабри Серж 61' (Тель Матис ( 61') Мюллер Томас 61' (Геррейру Рафаэл ( 61') Сане ЛеройКейн Гарри
Запасные: Крэтзиг ФрансКоман КингслиУльрайх Свен
Мюллер КевинХактаб Траоре ОмарМайнка ПатрикГимбер Бенедикт 83' (Пик Флориан ( 83') Фёренбах ЙонасМалони Леннард 61' (Бек Адриан ( 61') Динкчи Эрен 83' (Шиммер Штефан ( 83') Тоеркауф Норман 61' (Сесса Кевин ( 61') Шёппнер ЯнБесте Ян-Никлас 90' (Томалла Денис ( 90') Кляйндинст Тим
Запасные: Зирслебен ТимБуш МарнонАйхер ВитусДоведан Никола
11 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хайденхайм

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