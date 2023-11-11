​Кейн в Бундеслиге уже забил больше голов, чем лучшие бомбардиры прошлого сезона

В субботу «Бавария» проводит домашний матч чемпионата Германии против «Хайденхайма». Уже по ходу первого тайма звёздный форвард мюнхенской команды Гарри Кейн оформил дубль. Теперь на счету англичанина 17 голов в текущем сезоне Бундеслиги.

Любопытно, что в прошлом сезоне лучшие бомбардиры чемпионата Германии – Кристофер Нкунку и Никлас Фюллькруг – забили по 16 голов. Кейн уже забил 17, и на дворе только середина ноября!

Следить за матчем между «Баварией» и «Хайденхаймом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.