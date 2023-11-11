Атакующий полузащитник Браим Диас получает мало игрового времени в «Реале». Учитывая ситуацию, 24-летний футболист может быть заинтересован в смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.

Как сообщает TodoFichajes, в январе Диас может сменить «Реал» на «Байер». Леверкузенцы могут арендовать этого футболиста. Отмечается, что Браим очень нравится рулевому «фармацевтов» Хаби Алонсо.

Стоит сказать, что портал Transfermarkt оценивает Браима Диаса в 20 миллионов евро.

«Байер» проводит отличный сезон. Именно команда Хаби Алонсо сейчас занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.