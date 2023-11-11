19-летний Павлович дебютировал в основном составе «Баварии»

Опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович впервые появился на поле в стартовом составе своей команды.

Совсем недавно стартовал матч 11-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Хайденхаймом». 19-летний Павлович вышел на поле в стартовом составе своей команды первый раз в карьере. Ранее футболист уже дебютировал за «Баварию», дважды появившись со скамейки запасных.

Стоит отметить, что у действующего чемпиона Германии позиция опорного полузащитника является проблемной, поэтому успешная игра Павловича может поспособствовать его появлению на поле и в следующих матчах.

Ознакомиться со стартовым составом «Баварии» на игру с «Хайденхаймом» можно здесь. Текстовая трансляция матча доступна на портале LiveResult.

Тухель: Павлович очень близок к дебюту в стартовом составе «Баварии»