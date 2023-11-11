Дортмундская «Боруссия» назвала состав на игру со «Штутгартом»

Пресс-служба «Боруссии» из Дортмунда поделилась информацией о стартовом составе команды на матч против «Штутгарта».

Состав «Боруссии»: Кобель (вр), Рюэрсон, Хуммельс, Зюле, Шлоттербек, Нмеча, Эзкан, Забитцер, Адейеми, Фюллькруг, Брандт.

Матч 11-го тура чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Боруссией» пройдет сегодня, 11 ноября. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, старт которой должен состояться в 17:30 по московскому времени.

Отметим, что к очному противостоянию команды подходят, имея в своем активе по 21 очку. «Штутгарт» занимает третью позицию в Бундеслиге, а «Боруссия» — четвертую.