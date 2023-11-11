Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» назвала состав на игру со «Штутгартом»

11 Ноября 2023 • 16:41 Комментировать
Штутгарт
0:1
Боруссия Д
1-й тайм

Пресс-служба «Боруссии» из Дортмунда поделилась информацией о стартовом составе команды на матч против «Штутгарта».

Состав «Боруссии»: Кобель (вр), Рюэрсон, Хуммельс, Зюле, Шлоттербек, Нмеча, Эзкан, Забитцер, Адейеми, Фюллькруг, Брандт.

Матч 11-го тура чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Боруссией» пройдет сегодня, 11 ноября. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, старт которой должен состояться в 17:30 по московскому времени.

Отметим, что к очному противостоянию команды подходят, имея в своем активе по 21 очку. «Штутгарт» занимает третью позицию в Бундеслиге, а «Боруссия» — четвертую.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд

Новости по матчу

Сегодня, 11 Ноября
17:00
«Штутгарт» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
13:11
Забитцер: «Мне очень жаль своих бывших партнёров по «Манчестер Юнайтед»
12:23
Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч «Штутгарта» и «Боруссии» в Бундеслиге
03:03
Штутгарт - Боруссия Дортмунд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Ноября
22:47
Штутгарт — Боруссия Дортмунд: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 11 ноября 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШТУТГАРТ БОРУССИЯ Д
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
43 мин
Дармштадт Дармштадт
Майнц Майнц
0
0
2.90 3.70 2.41
Видео
43 мин
Штутгарт Штутгарт
Боруссия Д Боруссия Д
0
1
2.70 3.95 2.48
Видео
43 мин
Бавария Бавария
Хайденхайм Хайденхайм
1
0
1.08 14.00 30.00
Видео
43 мин
Аугсбург Аугсбург
Хоффенхайм Хоффенхайм
0
1
2.55 3.75 2.70
Видео
11.11.23 в 20:30
Бохум Бохум
Кёльн Кёльн
2.35 3.60 3.05
Видео
12.11.23 в 17:30
Байер Л Байер Л
Унион Берлин Унион Берлин
1.38 5.40 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
18:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» может арендовать игрока «Реала» слухи
17:41 · Германия. Бундеслига
19-летний Павлович дебютировал в основном составе «Баварии»
17:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Хайденхайм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:00 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:41 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» назвала состав на игру со «Штутгартом»
16:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила стартовый состав на матч против «Хайденхайма»
14:50 · Германия. Бундеслига
Игрок «Баварии»: Я буду ждать тренировку у двери с 7 часов утра, если останусь нужен команде
13:11 · Англия. Премьер-лига
Забитцер: «Мне очень жаль своих бывших партнёров по «Манчестер Юнайтед»
12:16 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Хайденхайм» — лидеры Бундеслиги по голам из-за пределов штрафной
12:05 · Германия. Бундеслига
Матч против «Хайденхайма» может стать 250-м для Горецки в Бундеслиге
11:18 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» исключили вариант с трансфером Чалобы в январе
11:01 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Вероятно, Геррейру сможет отыграть половину тайма в матче с «Хайденхаймом»
09:04 · Германия. Бундеслига
Саутгейт рассказал, чего не хватает Кейну
03:13 · Германия. Бундеслига
​«Милан» интересуется Гирасси
02:05 · Германия. Бундеслига
Дризен – об игре Кейна: «Мы были уверены в нём, но это всё равно невероятно»
Все новости
Рекомендуем