«Бавария» объявила стартовый состав на матч против «Хайденхайма»

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» опубликовала стартовый состав команды на предстоящую игру 11-го тура чемпионата Германии с «Хайденхаймом».

С первых минут главный тренер «Баварии» Томас Тухель решил выставить следующих футболистов: Нойер (вр), Мазрауи, Упамекано, Мин-Чжэ, Сарр, Лаймер, Павлович, Сане, Мюллер, Гнабри, Кейн.

Матч «Бавария» - «Хайденхайм» состоится сегодня, 11 ноября. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой трансляции на портале LiveResult, которая будет доступна в текстовом формате.

«Бавария» и «Хайденхайм» — лидеры Бундеслиги по голам из-за пределов штрафной