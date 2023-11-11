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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» объявила стартовый состав на матч против «Хайденхайма»

11 Ноября 2023 • 16:31 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
1 1.07 X 14.00 2 29.00
Через 0 ч. 45 мин.

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» опубликовала стартовый состав команды на предстоящую игру 11-го тура чемпионата Германии с «Хайденхаймом».

С первых минут главный тренер «Баварии» Томас Тухель решил выставить следующих футболистов: Нойер (вр), Мазрауи, Упамекано, Мин-Чжэ, Сарр, Лаймер, Павлович, Сане, Мюллер, Гнабри, Кейн.

Матч «Бавария» - «Хайденхайм» состоится сегодня, 11 ноября. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой трансляции на портале LiveResult, которая будет доступна в текстовом формате.

«Бавария» и «Хайденхайм» — лидеры Бундеслиги по голам из-за пределов штрафной

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Евро-Футбол.Ру,
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БАВАРИЯ ХАЙДЕНХАЙМ
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16:31 · Германия. Бундеслига
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14:50 · Германия. Бундеслига
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12:16 · Германия. Бундеслига
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12:05 · Германия. Бундеслига
Матч против «Хайденхайма» может стать 250-м для Горецки в Бундеслиге
11:18 · Англия. Премьер-лига
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