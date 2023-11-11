Игрок «Баварии»: Я буду ждать тренировку у двери с 7 часов утра, если останусь нужен команде

Крайний защитник «Баварии» Франс Кретциг ответил на вопрос о возможном уходе в аренду в зимнее трансферное окно.

«Если я еще буду нужен «Баварии» во второй части сезона, то я буду ждать начала тренировки у двери уже в семь часов утра», — цитирует 20-летнего футболиста Sport Bild.

В нынешнем сезоне Кретциг появился на поле лишь в трех матчах чемпионата Германии и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор защитника с мюнхенской «Баварией» рассчитан до 30 июня 2027 года. Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Кретцига в полтора миллиона евро.