«Штутгарт» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 11-м туре чемпионата Германии по футболу «Штутгарт» играет против «Боруссии» из Дортмунда.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Штутгарт - Боруссия Д
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Протокол игры
|36'Фюллькруг Никлас (0:1)
|(1:1) Ундав Дениз43'
Нюбель Александр•Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель•Ито Хироки•Миттельштедт Максимилиан•Левелинг Джейми•Каразор Атакан•Штиллер Анджело•Фюрих Крис•Мийо Энцо•Ундав Дениз 15'
Кобель Грегор• 10'Зюле Никлас•Хуммельс Матс28' (Бенсебаини Рами (28') •Шлоттербек Нико•Рюэрсон Юлиан•Нмеча Феликс•Эзкан Салих•Забитцер Марсель•Адейеми Карим• 15'Фюллькруг Никлас•Брандт Юлиан
11 ноября.
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