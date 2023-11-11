«Бавария» и «Хайденхайм» — лидеры Бундеслиги по голам из-за пределов штрафной

«Бавария» и «Хайденхайм» чаще всех забивают голы в чемпионате Германии из-за пределов штрафной площади.

Как отмечает Bayern & Germany, таким способом оба коллектива смогли поразить ворота соперников уже по пять раз. Стоит сказать, что для «Хайденхайма» это треть от общего количества голов в текущем сезоне (15).

Сегодня, 11 ноября, «Бавария» и «Хайденхайм» сойдутся между собой в противостоянии 11-го тура Бундеслиги. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Добавим, что «Бавария» подходит к матчу на второй позиции в турнирной таблице, а «Хайденхайм» — на тринадцатой.