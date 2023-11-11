Матч против «Хайденхайма» может стать 250-м для Горецки в Бундеслиге

Сегодня, 11 ноября, «Бавария» встретится с «Хайденхаймом» в рамках 11-го тура чемпионата Германии.

Данная встреча станет 250-й для 28-летнего хавбека «Баварии» Леона Горецки, если он появится на поле. Немец выступает в Бундеслиге с 2013 года. За это время за разные команды он провел 249 матчей в национальном чемпионате, в которых забил 41 мяч и записал в свой актив 39 результативных передач.

Начало встречи «Баварии» и «Хайденхайма» запланировано на 17:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.