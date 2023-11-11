Тухель: «Вероятно, Геррейру сможет отыграть половину тайма в матче с «Хайденхаймом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о состоянии крайнего защитника Рафаэла Геррейру, который до сих пор не может набрать оптимальную форму после травмы.

«Геррейру хорошо тренируется, но у него сложная история травм. Именно поэтому ему приходилось тренироваться больше, чем остальным. Мы стараемся относиться к Рафаэлу с осторожностью. В настоящее время он чувствует себя хорошо. Вероятно, он сможет отыграть половину тайма в матче с «Хайденхаймом», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Геррейру перебрался в «Баварию» минувшим летом из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.