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Саутгейт рассказал, чего не хватает Кейну

11 Ноября 2023 • 09:04 Комментировать

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о форварде Гарри Кейне, ныне выступающем за мюнхенскую «Баварию».

«Любой футболист хочет выигрывать трофеи. Это то, на что мы нацелены. У Кейна есть индивидуальные награды, однако ему хочется что-то выиграть с клубом и сборной. В настоящий момент ему не хватает именно этого», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

Напомним, что Кейн долгое время выступал за лондонский «Тоттенхэм», с которым так и не выиграл ни одного трофея. Минувшим летом нападающий перешел в мюнхенскую «Баварию», подписав трудовое соглашение на четыре года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарет Саутгейт Гарри Кейн ещё теги
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