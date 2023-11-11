Саутгейт рассказал, чего не хватает Кейну

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о форварде Гарри Кейне, ныне выступающем за мюнхенскую «Баварию».

«Любой футболист хочет выигрывать трофеи. Это то, на что мы нацелены. У Кейна есть индивидуальные награды, однако ему хочется что-то выиграть с клубом и сборной. В настоящий момент ему не хватает именно этого», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

Напомним, что Кейн долгое время выступал за лондонский «Тоттенхэм», с которым так и не выиграл ни одного трофея. Минувшим летом нападающий перешел в мюнхенскую «Баварию», подписав трудовое соглашение на четыре года.