​«Милан» интересуется Гирасси

Серу Гирасси очень успешен в немецком чемпионате, вызывая все больший интерес у больших клубов. Персоной лучшего бомбардира немецкого чемпионата очень интересуется «Милан», которому нужно усиление в атаке.

Гирасси может оказаться очень выгодным вариантом, ведь выкупить его можно за всего лишь 17,5 миллионов евро. Правда, сам он, похоже, посматривает в сторону английской Премьер-лиги:

- Все знают, что АПЛ - самый престижный чемпионат в мире. Но я не закрываю никакие двери. Есть и другие большие команды в Европе, помимо Англии. И вообще, у нас в «Штутгарте» тоже хорошая команда, - цитирует слова Гирасси pianetamilan.it.