Дризен – об игре Кейна: «Мы были уверены в нём, но это всё равно невероятно»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен признался, что удивлён успехами Гарри Кейна.

В августе гранд Бундеслиги купил английского нападающего у «Тоттенхэма», потратив на трансфер около 100 млн евро. 30-летний игрок сходу начал проявлять себя в новых условиях – на его счету 19 голов и семь ассистов в первых 15 матчах за «Баварию».

«Мы бы ни за что не заплатили такие деньги, если бы не были уверены в способностях Кейна. Сейчас наши расчёты оправдываются, но тот факт, что он настолько удачно и быстро влился в команду, – это почти немыслимо. Речь идёт о голах, результативных передачах и о том, как изменилась наша игра. Он делает «Баварию» менее предсказуемой. Это даёт нам надежду на лучшее», – приводит Bayern & Germany слова Дризена.