Дризен: «Бавария» входит в топ-5 клубов Европы, но сейчас нам труднее держаться на этом уровне»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен оценил текущий уровень и перспективы клуба.

По словам функционера, мюнхенский гранд продолжит оставаться в числе ведущих клубов континента, несмотря на растущую конкуренцию.

«Бавария» по-прежнему входит в пятёрку лучших клубов Европы, и через десять лет, думаю, это не изменится. Однако сейчас, если сравнивать с прошлым, нам приходится прилагать больше усилий, чтобы конкурировать на вершине. Мы должны быть конкурентоспособными и хотим этого, но наш клуб получает гораздо меньше денег от телевизионных прав, чем представители других лиг, поэтому приходится искать иные пути», – цитирует TZ Дризена.