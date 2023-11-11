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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дризен: «Бавария» входит в топ-5 клубов Европы, но сейчас нам труднее держаться на этом уровне»

11 Ноября 2023 • 01:36 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
1 1.07 X 14.00 2 29.00
Через 14 ч. 41 мин.

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен оценил текущий уровень и перспективы клуба.

По словам функционера, мюнхенский гранд продолжит оставаться в числе ведущих клубов континента, несмотря на растущую конкуренцию.

«Бавария» по-прежнему входит в пятёрку лучших клубов Европы, и через десять лет, думаю, это не изменится. Однако сейчас, если сравнивать с прошлым, нам приходится прилагать больше усилий, чтобы конкурировать на вершине. Мы должны быть конкурентоспособными и хотим этого, но наш клуб получает гораздо меньше денег от телевизионных прав, чем представители других лиг, поэтому приходится искать иные пути», – цитирует TZ Дризена.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ян-Кристиан Дризен

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