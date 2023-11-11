Леверкузенский «Байер» намерен заработать солидную сумму на продаже полузащитника Флориана Вирца.

Интерес к 20-летнему футболисту приписывается многочисленным грандам европейского футбола, включая «Баварию», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Барселону», «Челси» и многих других. Как информирует Caught Offside, «Байер» будет готов отпустить свою звезду летом следующего года, если покупатели предложат не менее 120 млн евро.

В активе Флориана Вирца шесть забитых мячей и девять результативных передач в 16 поединках за команду Хаби Алонсо в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого игрока в 85 млн евро.