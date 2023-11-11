​Спортивный директор «Байера» опроверг слухи об уходе Вирца в «Ливерпуль»

Леверкузенский «Байер» проводит амбициозный сезон и руководству клуба очень не хотелось бы в таких условиях терять игроков. Между ем целый ряд клубов, среди которых и английский «Ливерпуль», претендуют на услуги Флориана Вирца, атакующего полузащитника «Байера». Спортивный директор клуба Симон Рольфес опроверг слухи о том, что команда расстанется с Вирцем:

- «Ливерпуль» не связывался с нами. Мы не нуждаемся в его продаже. Мы футбольная команда, мы не торгуем игроками, мы не торгаши, - цитирует слова Рольфеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Вирц выступает за «Байер» с 2020 года.