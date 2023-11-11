«Боруссия» из Мёнхенгладбаха забила 4 мяча в ворота «Вольфсбурга»

12-й тур Бундеслиги стартовал матчем середняков, «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и «Вольфсбурга». Уже на 16-й минуте комбинацию хозяев завершил голевым ударом Томаш Чванчара. Под перерыв Коэн Кастельс грубо ошибся в обороне, а Рокко Райтц удвоил перевес. Йонас Винд мог вернуть интригу, но штанга помешала его планам. А вот Франк Онора дальним выстрелом был точен. Алассан Плеа стал автором четвертого гола в ворота «волков».
У команд по 13 очков, они расположились ровно на экваторе таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Чванчара Томаш16'
|(2:0) Райтц Рокко42'
|(3:0) Онора Франк64'
|(4:0) Плеа Алассан71'
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Эльведи Нико• 29'Вебер Максимилиан83' (Киародиа Фабио (83') •Нец Лука•Онора Франк•Райтц Рокко87' (Ранос Грант-Леон (87') •Вайгль Юлиан•Коне Куадио77' (Нойхаус Флориан (77') •Чванчара Томаш77' (Крамер Кристоф (77') •Плеа Алассан83' (Нгуму Натан (83')
Запасные: Херрманн Патрик•Фридрих Марвин•Хак Робин•Ольшовски Ян
Кастельс Коэн•Меле Йоаким•Борнаув Себастьян•Зесигер Седрик•Рожерио да Силва46' (Коцца Николя (46') • 83'Паредес Кевин67' (Черны Вацлав (67') •Вранкс Астер• 69'Арнольд Максимилиан• 33'Каминьски Якуб55' (Майер Ловро (55') •Томаш Тьягу55' (Баку Ридле (55') •Винд Йонас
10 ноября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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