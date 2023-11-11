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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха забила 4 мяча в ворота «Вольфсбурга»

11 Ноября 2023 • 00:21 Комментировать
Боруссия М
4:0
Вольфсбург
окончен

12-й тур Бундеслиги стартовал матчем середняков, «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и «Вольфсбурга». Уже на 16-й минуте комбинацию хозяев завершил голевым ударом Томаш Чванчара. Под перерыв Коэн Кастельс грубо ошибся в обороне, а Рокко Райтц удвоил перевес. Йонас Винд мог вернуть интригу, но штанга помешала его планам. А вот Франк Онора дальним выстрелом был точен. Алассан Плеа стал автором четвертого гола в ворота «волков».

У команд по 13 очков, они расположились ровно на экваторе таблицы.

Протокол игры  
Боруссия М4:0Вольфсбург
(1:0) Чванчара Томаш16'  
(2:0) Райтц Рокко42'  
(3:0) Онора Франк64'  
(4:0) Плеа Алассан71'  
Николас МорицСкалли ДжозефЭльведи Нико  29'Вебер Максимилиан 83' (Киародиа Фабио ( 83') Нец ЛукаОнора ФранкРайтц Рокко 87' (Ранос Грант-Леон ( 87') Вайгль ЮлианКоне Куадио 77' (Нойхаус Флориан ( 77') Чванчара Томаш 77' (Крамер Кристоф ( 77') Плеа Алассан 83' (Нгуму Натан ( 83')
Запасные: Херрманн ПатрикФридрих МарвинХак РобинОльшовски Ян
Кастельс КоэнМеле ЙоакимБорнаув СебастьянЗесигер СедрикРожерио да Силва 46' (Коцца Николя ( 46'  83') Паредес Кевин 67' (Черны Вацлав ( 67') Вранкс Астер  69'Арнольд Максимилиан  33'Каминьски Якуб 55' (Майер Ловро ( 55') Томаш Тьягу 55' (Баку Ридле ( 55') Винд Йонас
Запасные: Сарр АминСванберг МаттиасПерван ПаваоФишер КилианГерхардт Янник
10 ноября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Боруссия Мёнхенгладбах

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​Боруссия Мёнхенгладбах — Вольфсбург: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 10 ноября 2023
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Вольфсбург Вольфсбург
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0
2.31 3.85 2.95
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