«Боруссия» из Мёнхенгладбаха забила 4 мяча в ворота «Вольфсбурга»

12-й тур Бундеслиги стартовал матчем середняков, «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и «Вольфсбурга». Уже на 16-й минуте комбинацию хозяев завершил голевым ударом Томаш Чванчара. Под перерыв Коэн Кастельс грубо ошибся в обороне, а Рокко Райтц удвоил перевес. Йонас Винд мог вернуть интригу, но штанга помешала его планам. А вот Франк Онора дальним выстрелом был точен. Алассан Плеа стал автором четвертого гола в ворота «волков».

У команд по 13 очков, они расположились ровно на экваторе таблицы.