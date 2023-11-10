Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гримальдо впервые вызвали в сборную Испании

10 Ноября 2023 • 20:56 Комментировать

Защитника «Байера» Алехандро Гримальдо впервые в карьере вызвали в национальную сборную Испании. Об этом сообщает пресс-служба «красной фурии».

В ноябрьскую паузу на матчи сборных испанцам предстоит сыграть два «товарищеских» матча против сборных Кипра (в гостях) и Грузии – дома. На чемпионат Европы «красная фурия» уже успешно квалифицировалась.

К слову, «Байер» в этом сезоне не потерпел ещё ни одного поражения и уверенно идёт на первом месте Бундеслиги. В активе 28-летнего Гримальдо в сезоне 16 матчей, в них он забил семь (!) голов и оформил четыре ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Алехандро Гримальдо Байер ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.11.23 в 22:30
Боруссия М Боруссия М
Вольфсбург Вольфсбург
2.31 3.85 2.95
Видео
11.11.23 в 17:30
Дармштадт Дармштадт
Майнц Майнц
2.90 3.70 2.41
Видео
11.11.23 в 17:30
Штутгарт Штутгарт
Боруссия Д Боруссия Д
2.70 3.95 2.48
Видео
11.11.23 в 17:30
Бавария Бавария
Хайденхайм Хайденхайм
1.08 14.00 30.00
Видео
11.11.23 в 17:30
Аугсбург Аугсбург
Хоффенхайм Хоффенхайм
2.55 3.75 2.70
Видео
11.11.23 в 20:30
Бохум Бохум
Кёльн Кёльн
2.35 3.60 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
20:56 · Германия. Бундеслига
Гримальдо впервые вызвали в сборную Испании
20:24 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Я хотел бы сыграть с Месси» 1
18:56 · Германия. Бундеслига
​«Реал» может подписать форварда из Бундеслиги слухи
15:50 · Германия. Бундеслига
Тухель: Павлович очень близок к дебюту в стартовом составе «Баварии»
14:54 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» нацелилась на звёздного игрока, но есть проблема слухи
14:03 · Германия. Бундеслига
«Бавария» покупает нового форварда
10:17 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может купить топ-таланта за 85 миллионов евро 2
08:54 · Германия. Бундеслига
Ульрайх высказался о будущем в «Баварии»
04:46 · Германия. Бундеслига
​Нойер: «Хочу вернуться в сборную, говорил с Нагельсманном»
09 Ноября
13:51 · Германия. Бундеслига
Хайнер рассказал, считает ли Вирца потенциальным преемником Мюллера
13:08 · Германия. Бундеслига
Хайнер: «Сане показывает отличный прогресс»
12:43 · Германия. Бундеслига
«Байер» настаивает, что Вирц не покинет команду в январе
09:43 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о будущем Нойера и Мюллера
02:51 · Германия. Бундеслига
Кейн – о своей результативности в «Баварии»: «Не могу сказать, что удивлён»
08 Ноября
22:53 · Германия. Бундеслига
«Унион» впервые не проиграл этой осенью
Все новости
Рекомендуем