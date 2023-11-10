Гримальдо впервые вызвали в сборную Испании

Защитника «Байера» Алехандро Гримальдо впервые в карьере вызвали в национальную сборную Испании. Об этом сообщает пресс-служба «красной фурии».

В ноябрьскую паузу на матчи сборных испанцам предстоит сыграть два «товарищеских» матча против сборных Кипра (в гостях) и Грузии – дома. На чемпионат Европы «красная фурия» уже успешно квалифицировалась.

К слову, «Байер» в этом сезоне не потерпел ещё ни одного поражения и уверенно идёт на первом месте Бундеслиги. В активе 28-летнего Гримальдо в сезоне 16 матчей, в них он забил семь (!) голов и оформил четыре ассиста.