Кейн: «Я хотел бы сыграть с Месси»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн признался, что был бы рад выступать за одну команду с Лионелем Месси.

Минувшим летом аргентинец покинул Европу, сменив «ПСЖ» на американский «Интер Майами», в то время как англичанин расстался с «Тоттенхэмом» ради перехода в «Баварию».

«Я хотел бы сыграть с Месси, – высказывается Кейн, которого цитирует AS. – Лионель – один из величайших игроков в истории футбола, он регулярно отдавал бы мне голевые передачи», – заявил 30-летний форвард.

В активе Гарри Кейна 19 забитых мячей и семь результативных передач в 15 матчах за «Баварию» в текущем сезоне. Трансфер игрока обошёлся гранду немецкой Бундеслиги в 100 млн евро.