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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн: «Я хотел бы сыграть с Месси»

10 Ноября 2023 • 20:24 Комментировать (1)
Бавария
...
Хайденхайм
1 1.08 X 14.00 2 29.00
Через 20 ч. 39 мин.

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн признался, что был бы рад выступать за одну команду с Лионелем Месси.

Минувшим летом аргентинец покинул Европу, сменив «ПСЖ» на американский «Интер Майами», в то время как англичанин расстался с «Тоттенхэмом» ради перехода в «Баварию».

«Я хотел бы сыграть с Месси, – высказывается Кейн, которого цитирует AS. – Лионель – один из величайших игроков в истории футбола, он регулярно отдавал бы мне голевые передачи», – заявил 30-летний форвард.

В активе Гарри Кейна 19 забитых мячей и семь результативных передач в 15 матчах за «Баварию» в текущем сезоне. Трансфер игрока обошёлся гранду немецкой Бундеслиги в 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси Гарри Кейн Интер Майами ещё теги

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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Ноября 2023 в 20:44
Я тоже..
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