«Реалу» нужен футболист на позицию центрального нападающего. Работая в этом направлении, мадридский гранд обратил внимание на Беньямина Шешко из «РБ Лейпцига». Об интересе «сливочных» к словенскому футболисту рассказывает TodoFichajes.

Трансфер 20-летнего Шешко может обойтись «Реалу» в 30 миллионов евро. Именно в такую сумму игрока оценивают специалисты авторитетного портала Transfermarkt.

В сезоне 2023/2024 Беньямин Шешко провёл 15 матчей. В них молодой нападающий записал на свой счёт шесть голов.

Добавим, что сейчас «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.