Тухель: Павлович очень близок к дебюту в стартовом составе «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о том, когда молодой полузащитник Александр Павлович дебютирует в стартовом составе команды.

«Он очень близок к тому, чтобы выйти в старте. Павлович готов к этому, он заслужил похвалу и был близок к выходу на поле в матче с «Галатасараем», но нам пришлось реагировать на ход игры. Окончательное решение, сыграет ли Павлович завтра в старте, еще не принято», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

В составе основной команды «Баварии» 19-летний хавбек принял участие в двух матчах чемпионата Германии и записал на свой счет одну голевую передачу.

Завтра, 11 ноября, мюнхенский клуб примет на своем поле «Хайденхайм» в рамках 11-го тура Бундеслиги. Начало встречи — в 17:30 по мск. Текстовая трансляция игры пройдет на портале LiveResult.