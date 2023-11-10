«Барселона» строит планы на будущие трансферные окна. Каталонский клуб нацелен на звёздного вингера Лероя Сане из «Баварии». «Сине-гранатовых» привлекают атакующие способности 27-летнего футболиста, а также тот факт, что он играл вместе с Робертом Левандовски, и они могли бы снова образовать хорошую связку.

Впрочем, есть проблема. Даже с учётом готовности «Барселоны» расстаться с некоторыми игроками ценник Сане может оказаться слишком высоким, пишет TodoFichajes. «Сине-гранатовые», как известно, по-прежнему испытывают серьёзные финансовые трудности.

Портал Transfermarkt оценивает Лероя Сане в 75 миллионов евро.