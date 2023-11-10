«Барселона» может купить топ-таланта за 85 миллионов евро

Восходящая звезда немецкого футбола Флориан Вирц, права на которого принадлежат леверкузенскому «Байеру», может оказаться в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По данным источника, в подписании 20-летнего полузащитника заинтересована каталонская «Барселона». Трансферная стоимость вингера оценивается в 85 миллионов евро. Он связан трудовыми обязательствами с «фармацевтами» до лета 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии Флориан сыграл десять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.