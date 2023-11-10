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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ульрайх высказался о будущем в «Баварии»

10 Ноября 2023 • 08:54 Комментировать

Голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх высказался касательно своего будущего в немецком топ-клубе.

«Я рад, когда слышу хвалебные слова в свой адрес. Если говорить о моем будущем, то мы ведем переговоры с руководством «Баварии». Думаю, в ближайшие несколько недель мы к чему-то придем», - передает слова вратаря Bild.

Ульрайх пополнил ряды мюнхенского гранда в 2021 году. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

После десяти туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 26 баллов и занимает второе место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Свен Ульрайх
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