Ульрайх высказался о будущем в «Баварии»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх высказался касательно своего будущего в немецком топ-клубе.

«Я рад, когда слышу хвалебные слова в свой адрес. Если говорить о моем будущем, то мы ведем переговоры с руководством «Баварии». Думаю, в ближайшие несколько недель мы к чему-то придем», - передает слова вратаря Bild.

Ульрайх пополнил ряды мюнхенского гранда в 2021 году. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

После десяти туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 26 баллов и занимает второе место в таблице.