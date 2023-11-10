​Нойер: «Хочу вернуться в сборную, говорил с Нагельсманном»

В последнее время бывший чемпион мира Мануэль Нойер переживает определенные сложности, но сейчас, вернувшись в ворота «Баварии», он полон решимости вернуть себе также и место в сборной страны. По его словам, он уже обсуждал эту идею с наставником немецкой сборной - своим бывшим начальником по «Баварии» Юлианом Нагельсманном. Ответ того, однако, оказался уклончивым.

- Я в контакте с Нагельсманном. Мы общались, пришли к общему знаменателю - сейчас он не может меня пригласить, но надеется увидеть прогресс. Я сделаю все, что возможно, для возвращения в национальную команду, - цитирует слова Нойера итальянское новостное агентство ITASportPress.