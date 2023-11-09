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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хайнер рассказал, считает ли Вирца потенциальным преемником Мюллера

09 Ноября 2023 • 13:51 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
1 1.07 X 16.00 2 30.00
11.11 17:30

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер не стал раскрывать планов клуба на полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. Напомним, 20-летнего хавбека уже давно связывают с переездом на «Альянц Арену».

«Вижу ли я в Вирце игрока, который способен заменить Мюллера? Флориан недавно продлил контракт с леверкузенским «Байером», мне больше нечего об этом сказать. В общем, Вирц вместе с Мусиалой являются двумя самыми талантливыми молодыми игроками в немецкой Бундеслиге», – сказал Хайнер в беседе с журналистом Максимилианом Кохом.

На счету Вирца 3 гола и 4 результативные передачи в этом розыгрыше Бундеслиги. Футболиста ранее также связывали с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер

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