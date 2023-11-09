Хайнер: «Сане показывает отличный прогресс»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер оценил прогресс вингера Лероя Сане в нынешнем сезоне.

«Сане показывает отличный прогресс. Он является игроком мирового класса. У него невероятная скорость, техника удара и навык работы с мячом. Мы всегда знали, какими качествами обладает Лерой. Томас Тухель сыграл большую роль в его прогрессе. Новый контракт? Конечно, мы надеемся, что Сане останется с нами на длительный срок», – цитирует Хайнера журналист Максимилиан Кох.

Напомним, в нынешнем сезоне Сане провёл 10 матчей в немецкой Бундеслиге, где отметился 8 голами и 4 результативными передачами.