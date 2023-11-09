«Байер» настаивает, что Вирц не покинет команду в январе

Леверкузенский «Байер» не намерен в январе расставаться со своим лидером в лице полузащитника Флориана Вирца. По информации от издания Kicker, «фармацевты» наотрез отказываются продавать своего молодого таланта посреди сезона.

Напомним, Вирц является трансферной целью многих топ-клубов. В футболисте заинтересована мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити». При этом ранее сообщалось, что сам Флориан намерен сменить клубную прописку летом 2024 года.

В этом сезоне 20-летний Виртц провёл 10 матчей в немецкой Бундеслиге, где отметился 3 голами и 4 результативными передачами. «Байер» оценивает Флориана в 80-100 миллионов евро.