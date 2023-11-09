Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» настаивает, что Вирц не покинет команду в январе

09 Ноября 2023 • 12:43 Комментировать
Байер Л
...
Унион Берлин
12.11 17:30

Леверкузенский «Байер» не намерен в январе расставаться со своим лидером в лице полузащитника Флориана Вирца. По информации от издания Kicker, «фармацевты» наотрез отказываются продавать своего молодого таланта посреди сезона.

Напомним, Вирц является трансферной целью многих топ-клубов. В футболисте заинтересована мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити». При этом ранее сообщалось, что сам Флориан намерен сменить клубную прописку летом 2024 года.

В этом сезоне 20-летний Виртц провёл 10 матчей в немецкой Бундеслиге, где отметился 3 голами и 4 результативными передачами. «Байер» оценивает Флориана в 80-100 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Флориан Вирц

Новости по матчу

07 Ноября
12:00
Скауты «Манчестер Сити» просматривали Вирца в последнем туре Бундеслиги
06 Ноября
15:00
Гримальдо: «Барселона» не интересовалась мной летом»
12:55
Гримальдо: «Хаби Алонсо ждёт невероятное будущее» 1
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЙЕР Л УНИОН БЕРЛИН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
13:51 · Германия. Бундеслига
Хайнер рассказал, считает ли Вирца потенциальным преемником Мюллера
13:08 · Германия. Бундеслига
Хайнер: «Сане показывает отличный прогресс»
12:43 · Германия. Бундеслига
«Байер» настаивает, что Вирц не покинет команду в январе
09:43 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о будущем Нойера и Мюллера
02:51 · Германия. Бундеслига
Кейн – о своей результативности в «Баварии»: «Не могу сказать, что удивлён»
08 Ноября
22:53 · Германия. Бундеслига
«Унион» впервые не проиграл этой осенью
22:13 · Германия. Бундеслига
Берлинский «Унион» забил впервые с 7 октября
21:41 · Германия. Бундеслига
Хайнер – о критике «Баварии»: «В какой-то момент стало понятно, что с этим пора заканчивать»
21:23 · Германия. Бундеслига
Хайнер: «Никто не сможет конкурировать с Нойером в сборной, если он вернётся на свой уровень»
20:57 · Англия. Премьер-лига
Кейн или Холанн: Старридж сделал выбор
17:38 · Германия. Бундеслига
​Бонуччи: «В Италию больше не вернусь, Евро-2024 может стать последним выступлением в карьере»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал два клуба, которые могут помешать «Манчестер Сити» вновь взять Лигу чемпионов 1
14:33 · Германия. Бундеслига
«Реал Сосьедад» рассчитывает, что Субименди останется хотя бы до конца сезона
12:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» добавила Субименди в свой шорт-лист на усиление опорной зоны
07 Ноября
23:00 · Германия. Бундеслига
Гол «Ньюкаслу» стал для Фюллькруга первым в карьере в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем