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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» высказались о будущем Нойера и Мюллера

09 Ноября 2023 • 09:43 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» может предложить новые трудовые соглашения нападающему Томасу Мюллеру и вратарю Мануэлю Нойеру. Об этом рассказал президент немецкого клуба Герберт Хайнер.

Напомним, что Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Срок действующего контракта вратаря с клубом истекает летом следующего года.

Мюллер является воспитанником академии мюнхенского гранда. За первую команду он играет с 2008 года. Его действующий контракт истекает по завершении нынешнего сезона.

После десяти туров Бундеслиги «Бавария» набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер Герберт Хайнер ещё теги
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