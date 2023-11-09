В «Баварии» высказались о будущем Нойера и Мюллера

Мюнхенская «Бавария» может предложить новые трудовые соглашения нападающему Томасу Мюллеру и вратарю Мануэлю Нойеру. Об этом рассказал президент немецкого клуба Герберт Хайнер.

Напомним, что Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Срок действующего контракта вратаря с клубом истекает летом следующего года.

Мюллер является воспитанником академии мюнхенского гранда. За первую команду он играет с 2008 года. Его действующий контракт истекает по завершении нынешнего сезона.

После десяти туров Бундеслиги «Бавария» набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице.