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Кейн – о своей результативности в «Баварии»: «Не могу сказать, что удивлён»

09 Ноября 2023 • 02:51 Комментировать
Бавария
2:1
Галатасарай

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился мыслями о собственной игре в текущем сезоне.

Английский игрок дважды поразил ворота «Галатасарая» в матче Лиги чемпионов, принеся своей команде победу со счётом 2:1. В активе Кейна теперь 19 забитых мячей и семь результативных передач в 15 поединках за «Баварию», включая четыре гола и два ассиста в четырёх играх самого престижного еврокубка.

«Не могу сказать, что я удивлён, но я очень счастлив», – цитирует журналист Керри Хау лидера атаки мюнхенцев, ответившего на вопрос о своей результативности.

После сегодняшней победы «Бавария» досрочно оформила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн

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