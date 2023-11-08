Берлинский «Унион» забил впервые с 7 октября

Берлинский «Унион» в гостевой игре против «Наполи» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов сравнял счёт. На гол Маттео Политано в тайме первом в тайме втором ответил Датро Фофана.

Любопытно, что этот гол стал первым для терпящего бедствие в этом сезоне «Униона» с 7 октября. Тогда берлинцы забили дважды в проигранном матче дортмундской «Боруссии» - 2:4.

Следом столичная немецкая команда встречалась со «Штутгартом», «Наполи», «Вердером», снова «Штутгартом» и франкфуртским «Айнтрахтом», но в каждой игре забить не могла.

На данный момент в Неаполе счёт равный – 1:1. Следить за ходом игры можно в текстовой трансляции на LiveResult.ru.