Хайнер – о критике «Баварии»: «В какой-то момент стало понятно, что с этим пора заканчивать»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер вновь высказался о критике в адрес команды и тренера.

В недавнем матче Бундеслиги мюнхенцы разгромили «Боруссию» в Дортмунде, забив четыре безответных мяча. После завершения встречи рулевой Томас Тухель призвал многочисленных критиков, в числе которых и бывшие игроки, взять свои слова назад.

«Было много критики, причём в таком ключе постоянно высказывались одни и те же люди. В какой-то момент нужно это прекратить и сказать «достаточно». Если вы видели выступление в Дортмунде, то этим должно быть всё сказано», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Хайнера.