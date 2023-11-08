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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хайнер – о критике «Баварии»: «В какой-то момент стало понятно, что с этим пора заканчивать»

08 Ноября 2023 • 21:41 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
1 1.07 X 16.00 2 30.00
11.11 17:30

Президент «Баварии» Герберт Хайнер вновь высказался о критике в адрес команды и тренера.

В недавнем матче Бундеслиги мюнхенцы разгромили «Боруссию» в Дортмунде, забив четыре безответных мяча. После завершения встречи рулевой Томас Тухель призвал многочисленных критиков, в числе которых и бывшие игроки, взять свои слова назад.

«Было много критики, причём в таком ключе постоянно высказывались одни и те же люди. В какой-то момент нужно это прекратить и сказать «достаточно». Если вы видели выступление в Дортмунде, то этим должно быть всё сказано», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Хайнера.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Герберт Хайнер ещё теги

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14:33 · Германия. Бундеслига
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