Хайнер: «Никто не сможет конкурировать с Нойером в сборной, если он вернётся на свой уровень»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер оценил перспективы Мануэля Нойера в сборной Германии.

Совсем недавно голкипер вернулся на поле после тяжёлой травмы, из-за которой отсутствовал чуть меньше года. На данный момент «первым номером» в сборной Германии является Марк-Андре тер Штеген, однако, по словам Хайнера, Нойер может вернуть себе место в основе национальной команды.

«Ни один другой вратарь не сможет быть основным в сборной Германии, если Мануэль вернётся на свой уровень после травмы. Это очевидно, ведь Нойер – лучший», – приводит журналист Максимилиан Кох слова президента «Баварии».