​Бонуччи: «В Италию больше не вернусь, Евро-2024 может стать последним выступлением в карьере»

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи, выступающий в проигрывающем матч за матчем берлинском «Унионе», дал понять, что нынешний сезон для него может стать последним в карьере. Он может закончить игровые выступления на чемпионате Европы в 2024 году - при условии, что итальянская сборная туда попадет, конечно же.

- Я не собираюсь возвращаться в Италию, а карьеру могу закончить на чемпионате Европы следующим летом, - цитирует слова Бонуччи итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что берлинский клуб выступает в Лиге чемпионов после успешного прошлого сезона.