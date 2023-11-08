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​Бонуччи: «В Италию больше не вернусь, Евро-2024 может стать последним выступлением в карьере»

08 Ноября 2023 • 17:38 Комментировать

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи, выступающий в проигрывающем матч за матчем берлинском «Унионе», дал понять, что нынешний сезон для него может стать последним в карьере. Он может закончить игровые выступления на чемпионате Европы в 2024 году - при условии, что итальянская сборная туда попадет, конечно же.

- Я не собираюсь возвращаться в Италию, а карьеру могу закончить на чемпионате Европы следующим летом, - цитирует слова Бонуччи итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что берлинский клуб выступает в Лиге чемпионов после успешного прошлого сезона.


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Евро-Футбол.Ру,
Леонардо Бонуччи Унион Берлин
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