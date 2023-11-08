«Реал Сосьедад» рассчитывает, что Субименди останется хотя бы до конца сезона

«Реал Сосьедад» рассчитывает, что полузащитник Мартин Субименди останется в команде хотя бы до конца нынешнего сезона. По информации от журналиста Керри Хау, баски не хотят отпускать своего ключевого игрока посреди кампании.

Напомним, недавно стало известно о том, что Субименди интересен мюнхенской «Баварии». У футболиста в контракте прописана сумма отступных, которая составляет 60 миллионов евро. Если «красная машина» заплатит эти деньги, то сможет оформить трансфер уже зимой.

Напомним, Субименди ранее отказался переходить в «Барселону». Более того, каталонский клуб не смог найти денег для того, чтобы договориться с «Реал Сосьедадом» о трансфере.