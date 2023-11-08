«Бавария» добавила Субименди в свой шорт-лист на усиление опорной зоны

Мюнхенская «Бавария» добавила полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди в свой шорт-лист на усиление опорной зоны. По информации от журналиста Филиппа Кесслера, «красная машина» всерьёз присматривается к хавбеку.

Отмечается, что руководство «Баварии» видит в Субименди полузащитника с отличным пониманием игры, который умеет поддерживать владение. Так или иначе, «Бавария» больше сконцентрирована на покупке нового центрального защитника из-за кадровой ситуации в клубе.

Субименди ранее был интересен каталонской «Барселоне», но у «сине-гранатовых» не нашлось денег на оформление трансфера. Мартина рассматривали в качестве замены Серхио Бускетсу.