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«Бавария» добавила Субименди в свой шорт-лист на усиление опорной зоны

08 Ноября 2023 • 12:11 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
11.11 17:30

Мюнхенская «Бавария» добавила полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди в свой шорт-лист на усиление опорной зоны. По информации от журналиста Филиппа Кесслера, «красная машина» всерьёз присматривается к хавбеку.

Отмечается, что руководство «Баварии» видит в Субименди полузащитника с отличным пониманием игры, который умеет поддерживать владение. Так или иначе, «Бавария» больше сконцентрирована на покупке нового центрального защитника из-за кадровой ситуации в клубе.

Субименди ранее был интересен каталонской «Барселоне», но у «сине-гранатовых» не нашлось денег на оформление трансфера. Мартина рассматривали в качестве замены Серхио Бускетсу.

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Евро-Футбол.Ру,
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