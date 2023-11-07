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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гол «Ньюкаслу» стал для Фюллькруга первым в карьере в Лиге чемпионов

07 Ноября 2023 • 23:00 Комментировать
Боруссия Д
2:0
Ньюкасл
окончен

30-летний форвард дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг вечером вторника отличился голом в ворота «Ньюкасла», замкнув передачу в чужой штрафной от Марселя Забитцера. Этот гол в первом тайме матча стал первым для Никласа в карьере, оформленным в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что Фюллькруг перешёл в «Боруссию» минувшим летом. Ранее немец выступал за «Гройтер Фюрт», «Нюрнберг», «Ганновер» и «Вердер», однако всем этим клубам, при всём к ним уважении, до Лиги чемпионов было далеко.

Также немец не мог отличиться в официальной игре уже месяц – в последний раз до сегодняшнего дня Никлас забивал в Бундеслиге ровно 7 октября – в ворота «Униона».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Никлас Фюллькруг

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