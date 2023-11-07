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«Бавария» хочет продлить контракт с Ульрайхом

07 Ноября 2023 • 11:40 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
11.11 17:30

«Бавария» намерена сохранить второго вратаря команды Свена Ульрайха. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшеффль.

По информации источника, мюнхенский клуб уже провёл предварительные переговоры с представителями 35-летнего футболиста о возможном продлении контракта. Отмечается, что сам Ульрайх хочет остаться и готов завершить свою карьеру в «Баварии», за которую выступает с лета 2021 года.

Действующий контракт Ульрайха с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне за мюнхенскую команду вратарь провёл 12 матчей, пропустил 15 голов и в трёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Свен Ульрайх

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