«Бавария» хочет продлить контракт с Ульрайхом

«Бавария» намерена сохранить второго вратаря команды Свена Ульрайха. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшеффль.

По информации источника, мюнхенский клуб уже провёл предварительные переговоры с представителями 35-летнего футболиста о возможном продлении контракта. Отмечается, что сам Ульрайх хочет остаться и готов завершить свою карьеру в «Баварии», за которую выступает с лета 2021 года.

Действующий контракт Ульрайха с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне за мюнхенскую команду вратарь провёл 12 матчей, пропустил 15 голов и в трёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.