​Кан станет онлайн-мотиватором

Легендарный экс-вратарь мюнхенской «Баварии» Оливер Кан нашел себе новый заработок после весеннего расставания с клубом, когда Кан стал одной из жертв пертурбаций, приведших к отставке Юлиана Нагельсманна и появлению у руля клуба Томаса Тухеля. Теперь Кан будет работать онлайн-тренером, сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

Конечно, речь не о том, чтобы через Zoom учить ловить мячи, Кан будет фокусироваться на мотивационной работе - а уж это он умеет не хуже, чем прыгать в рамке, достаточно вспомнить его суровый взгляд и бешеную энергетику на поле.

Напомним, что Кан выступал за «Баварию» с 1994 по 2008 год.